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Un sabato con tante cose da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese

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2 minuti fa

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un sabato con tante cose da fare
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Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tante da fare

– Outdoor e Sport

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9 alle 13

Valdilana, Bocchetta di Margosio

Paesaggi d’Autunno

INFO

Telefono 392 5033701

info.equipearcenciel@gmail.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/foliage-paesaggi-autunno-esperienza-guidata_12008.html

– Outdoor e Sport

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 10 alle 12

Tavigliano, Bocchetto Sessera, Oasi Zegna

Il Bosco attraverso i Sensi – Speciale Halloween

INFO

info.equipearcenciel@gmail.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/il-bosco-attraverso-i-sensi-ndash-speciale-halloween_12017.html

– Mostre

da 29/08/2026 a 31/10/2026

BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella

Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 7 alle 19

Biella, piazza Duomo, Cattedrale

Bugella sacra a cura di BI-BOx – APS e della Parrocchia di Santo Stefano di Biella

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 17.30

Zubiena

Corso Buffet di Halloween

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 30/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 21 alle 23.30

Rosazza, Chiesa parrocchiale

ROSAZZA ESOTERICA – Tour esoterico notturno con fiaccola alla scoperta del borgo disegnato dagli Spiriti – Halloween edition

INFO

Telefono 351 9792609

info@whiterabbitevent.it

– Outdoor e Sport

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9.30 alle 16

Bielmonte, Oasi Zegna

Passeggiate a 6 zampe

INFO

Telefono 331 4941889

info@oasizegna.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/passeggiate-a-6-zampe_12065.html

– Enogastronomia

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 10 alle 12

Biella, via Italia 39

JUNIOR HALLOWEEN PARTY AL COOK LAB

INFO

Telefono 371 5234927

cook__lab@libero.it

– Mostre

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 14 alle 18

Pollone, Cascina Emilia, Parco Burcina

Mostra Fotografica

INFO

info@fotoclubbiella.it

www.fotoclubbiella.it

– Arte e Cultura

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 18.15 alle 23

Valdilana, località Valle Mosso

Valdiween VI

INFO

Telefono 333 2947347

amicidelparcoreda@gmail.com

www.parcoreda.it

– Enogastronomia

da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9 alle 22

Bielmonte, Piazzale 2

Halloween Al Maneggio di Bielmonte

INFO

Telefono 338 4918704

info@oasizegna.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/halloween-al-maneggio-di-bielmonte_12068.html

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

Homepage

– Mostre

da 29/09/2026 a 07/11/2026
Orario dalle 16 alle 19

Biella, salita di Riva, 3, Ex Lanificio Pria

SEDIMENT/AZIONI

INFO

Telefono 335 5714756

alessandro@11contemporary.art

www.11contemporary.art

– Mostre

da 24/10/2026 a 14/11/2026
Orario dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 02/10/2026 a 29/11/2026

Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella n.10

PIETRA, il tempo scolpito

INFO

Telefono 015 2522445

info@fondazionesella.org

www.fondazionesella.org

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