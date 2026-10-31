AttualitàCircondario
Un sabato con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Un sabato con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tante da fare
– Outdoor e Sport
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9 alle 13
Valdilana, Bocchetta di Margosio
Paesaggi d’Autunno
INFO
Telefono 392 5033701
info.equipearcenciel@gmail.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/foliage-paesaggi-autunno-esperienza-guidata_12008.html
– Outdoor e Sport
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 10 alle 12
Tavigliano, Bocchetto Sessera, Oasi Zegna
Il Bosco attraverso i Sensi – Speciale Halloween
INFO
info.equipearcenciel@gmail.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/il-bosco-attraverso-i-sensi-ndash-speciale-halloween_12017.html
– Mostre
da 29/08/2026 a 31/10/2026
BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella
Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 7 alle 19
Biella, piazza Duomo, Cattedrale
Bugella sacra a cura di BI-BOx – APS e della Parrocchia di Santo Stefano di Biella
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
– Arte e Cultura
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 17.30
Zubiena
Corso Buffet di Halloween
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Arte e Cultura
da 30/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 21 alle 23.30
Rosazza, Chiesa parrocchiale
ROSAZZA ESOTERICA – Tour esoterico notturno con fiaccola alla scoperta del borgo disegnato dagli Spiriti – Halloween edition
INFO
Telefono 351 9792609
info@whiterabbitevent.it
– Outdoor e Sport
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9.30 alle 16
Bielmonte, Oasi Zegna
Passeggiate a 6 zampe
INFO
Telefono 331 4941889
info@oasizegna.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/passeggiate-a-6-zampe_12065.html
– Enogastronomia
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 10 alle 12
Biella, via Italia 39
JUNIOR HALLOWEEN PARTY AL COOK LAB
INFO
Telefono 371 5234927
cook__lab@libero.it
– Mostre
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 14 alle 18
Pollone, Cascina Emilia, Parco Burcina
Mostra Fotografica
INFO
info@fotoclubbiella.it
www.fotoclubbiella.it
– Arte e Cultura
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 18.15 alle 23
Valdilana, località Valle Mosso
Valdiween VI
INFO
Telefono 333 2947347
amicidelparcoreda@gmail.com
www.parcoreda.it
– Enogastronomia
da 31/10/2026 a 31/10/2026
Orario dalle 9 alle 22
Bielmonte, Piazzale 2
Halloween Al Maneggio di Bielmonte
INFO
Telefono 338 4918704
info@oasizegna.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/halloween-al-maneggio-di-bielmonte_12068.html
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
– Mostre
da 29/09/2026 a 07/11/2026
Orario dalle 16 alle 19
Biella, salita di Riva, 3, Ex Lanificio Pria
SEDIMENT/AZIONI
INFO
Telefono 335 5714756
alessandro@11contemporary.art
www.11contemporary.art
– Mostre
da 24/10/2026 a 14/11/2026
Orario dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 02/10/2026 a 29/11/2026
Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella n.10
PIETRA, il tempo scolpito
INFO
Telefono 015 2522445
info@fondazionesella.org
www.fondazionesella.org
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