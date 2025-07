Dietro la facciata anonima di un palazzo nel centro di Torino, si celava una realtà inquietante. Un appartamento trasformato in prigione per decine di animali, costretti a vivere al buio, tra finestre serrate, sporcizia e sofferenza. A scoprire l’inferno domestico sono stati i carabinieri del nucleo Cites del capoluogo piemontese, specializzati nella tutela di fauna e flora in pericolo di estinzione, intervenuti con il supporto dei vigili del fuoco in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura.

Un appartamento trasformato in uno zoo lager

L’intervento delle forze dell’ordine

Il personale veterinario dell’Asl torinese, presente sul posto per fornire assistenza sanitaria, ha preso in carico gli animali, che sono stati immediatamente trasferiti in strutture adeguate alla loro custodia temporanea. Contestualmente, la proprietaria dell’abitazione è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamento di animali. Considerata la gravità delle condizioni igieniche dell’alloggio, le autorità hanno richiesto un intervento urgente alla polizia di prossimità della Polizia Locale per procedere con la bonifica e la sanificazione completa dell’immobile.

