Un 35enne annega nel lago: corpo recuperato in serata

Un drammatico incidente si è consumato nel pomeriggio di ieri sulle sponde del Lago Grande. Un uomo di 35 anni, di origine sudamericana, ha perso la vita dopo essere entrato in acqua per fare un bagno, senza più riemergere.

L’allarme è scattato tempestivamente intorno alle ore 18, mobilitando una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco, supportati dall’elicottero Drago, i Carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 di Azienda Zero, giunti anche con l’elisoccorso regionale.

Le operazioni di ricerca si sono concluse intorno alle 19:30, quando i soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo dell’uomo dall’acqua. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il personale medico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare nel tentativo disperato di salvarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato prima del trasporto in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, si ammonterebbe a una tragica fatalità. Moltissime le persone presenti sulle rive del bacino che si sono radunate, attonite, assistendo alle operazioni dei soccorsi.

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