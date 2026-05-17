Attualità
Un 21enne di Biella segnalato per sostanze stupefacenti
Fermato dai carabinieri
Ragazzo del 2005 fermato dai carabinieri di Biella. Radiomobile ha fermato un tunisino con due grammi di hashish per uso personale. E’ stato segnalato.
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