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Un 21enne di Biella segnalato per sostanze stupefacenti

Fermato dai carabinieri

Pubblicato

16 secondi fa

il

Impiegato di banca sventa truffa da 1400 euro ai danni di una donna
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Ragazzo del 2005 fermato dai carabinieri di Biella. Radiomobile ha fermato un tunisino con due grammi di hashish per uso personale. E’ stato segnalato.

 

 

 

 

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