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Ubriaco viene allontanato dal locale e chiama i carabinieri

All’arrivo dei carabinieri la situazione era tranquilla a Viverone

Pubblicato

5 minuti fa

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Ubriaco
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Ubriaco viene allontanato dal locale e chiama i carabinieri. Persona aggredita a Viverone in un locale. La persona era ubriaca ed è stata allontanata da un addetto alla sicurezza. Sul posto i carabinieri che hanno identificato tutte le parti. La situazione era comunque tranquilla.

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