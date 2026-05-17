Attualità
Ubriaco viene allontanato dal locale e chiama i carabinieri
All’arrivo dei carabinieri la situazione era tranquilla a Viverone
Ubriaco viene allontanato dal locale e chiama i carabinieri. Persona aggredita a Viverone in un locale. La persona era ubriaca ed è stata allontanata da un addetto alla sicurezza. Sul posto i carabinieri che hanno identificato tutte le parti. La situazione era comunque tranquilla.
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