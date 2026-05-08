Attualità
Ubriaco aggredisce personale del pronto soccorso
Ieri sera l’intervento della polizia
Ubriaco aggredisce personale del pronto soccorso.
E’ intervenuto il personale della questura di Biella ieri sera al pronto soccorso di Biella. Un uomo di origine marocchina avrebbe aggredito il personale in servizio. L’uomo era ubriaco.
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