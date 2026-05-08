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Ubriaco aggredisce personale del pronto soccorso

Ieri sera l’intervento della polizia

Pubblicato

7 secondi fa

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Ubriaco aggredisce personale del pronto soccorso.

E’ intervenuto il personale della questura di Biella ieri sera al pronto soccorso di Biella. Un uomo di origine marocchina avrebbe aggredito il personale in servizio. L’uomo era ubriaco.

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