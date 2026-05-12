Ubriachi entrano in un alloggio di Biella abusivamente.

Intervento ieri a Biella da parte dei carabinieri. Un residente aveva segnalato la presenza di vetri rotti sul pianerottolo di un edificio. I militari hanno poi trovato due persone che sono state identificate. Di notte ubriachi avevano tentato di entrare in un alloggio. Uno dei due era rimasto ferito dalla rottura del vetro. Era andato in ospedale per farsi curare, poi aveva desistito in quanto c’era coda.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook