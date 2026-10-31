Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

Oggi, sabato 31 ottobre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura i segnali di una economia in evidente crisi. Poi i giovani in piazza, l’allarme per il primo vero freddo dell’anno, i lavori pubblici, tante notizie di cronaca e qualche curiosità. Senza dimenticare le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

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