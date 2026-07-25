Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

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Oggi, sabato 25 luglio, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura il saluto della nostra redazione all’amico e collega Walter, prematuramente scomparso in settimana. Poi le nuove polemiche sulla questione legata ai ciliegi dei Giardini Zumaglini e il prezzo del carburante che ormai è sempre più caro, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

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