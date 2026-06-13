Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

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38 minuti fa

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tutte le notizie della provincia di biella
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Oggi, sabato 13 giugno, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura le problematiche legate al verde pubblico. Poi il programma dell’ormai imminente Concertozzo e di Biella Estate, non mancano le polemiche per la nuova chiusura del ponte della tangenziale, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

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