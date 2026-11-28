Tutte le confessioni unite per ripulire la città.

Tutte le confessioni unite per ripulire la città

Venerdì scorso si è svolta la seconda giornata di pulizia cittadina tra i quartieri Centro e Riva. Un’occasione di collaborazione concreta, che ha visto i rappresentanti del Forum delle religioni di Biella impegnati nella raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati sul territorio.

«Il risultato non si misura soltanto nei rifiuti raccolti e nelle aree ripulite, ma soprattutto nella partecipazione e nella volontà condivisa di contribuire, attraverso gesti semplici, alla cura della città – commentano gli organizzatori -. L’iniziativa non resterà isolata: il Forum intende dare continuità a questo impegno, organizzando nuove giornate a cadenza regolare e invitando tutta la cittadinanza a prendervi parte. Un invito aperto a chiunque desideri dedicare un po’ del proprio tempo alla cura degli spazi comuni, perché il senso civico e l’amore per il territorio crescono soprattutto attraverso la partecipazione».

E proseguono. «La fotografia dei partecipanti riuniti al termine della giornata – che ha visto la raccolta dei piccoli rifiuti partire da piazza Martiri della Libertà per proseguire su via Belletti Bona, piazza del Monte e piazza San Cassiano con le vie circostanti, fino al rione Riva – racconta, forse meglio di tante parole il significato dell’esperienza: persone di tradizioni religiose differenti che, senza distinzioni, lavorano fianco a fianco per un obiettivo comune. Un esempio di collaborazione che il Forum desidera condividere e allargare a tutta la comunità biellese, indipendentemente da appartenenze religiose o convinzioni personali. Una Biella più bella si costruisce insieme. E tutti possono contribuire a renderla tale».

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