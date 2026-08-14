Turismo estivo. Bongioanni: “Piemonte primo per crescita in Italia a luglio”.

Il Piemonte è la regione d’Italia che nel mese di luglio ha segnato il maggior incremento a livello nazionale nelle presenze turistiche, con un bel +9,9 rispetto all’analogo periodo del 2025, che sfiora la doppia cifra e lo porta al vertice nazionale. Lo attestano i dati dell’ultimo report Estate e Ferragosto pubblicato oggi dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Una performance formidabile anche rispetto alla media nazionale, che parla di un +4,4% di presenze e un +4,5% di arrivi sulla media italiana. Seguono il Piemonte le Marche (+8,2%), Calabria (+7,8%), Friuli-Venezia Giulia (+7,8%), Abruzzo (+6,7%), Lombardia (+6,4%) e Puglia (+6,0%). Dati commentati con soddisfazione dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Sono risultati estremamente lusinghieri che confermano quelli dell’intero primo semestre 2026 rilasciati dal Ministero sui dati della Banca dati Alloggiati Web presso le Questure, che vedono il Piemonte terza regione in Italia per crescita con +8,5% di arrivi e +9,6% di presenze dopo Calabria e Umbria».

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