Truffe agli anziani, il tour della stazione mobile della polizia locale inizia da Chiavazza

La nuova stazione mobile della polizia locale di Biella è entrata ufficialmente in servizio. La prima uscita del mezzo si è svolta a Chiavazza, dove gli agenti, affiancati dal personale dei servizi sociali, hanno incontrato i residenti nell’ambito del progetto dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

L’obiettivo è portare la polizia locale sempre più vicino ai cittadini, direttamente nei quartieri, creando un punto di riferimento al quale rivolgersi per chiedere informazioni, segnalare problemi e ricevere indicazioni.

Durante la prima giornata a Chiavazza non sono mancate infatti le segnalazioni da parte dei residenti, che hanno sottoposto agli operatori diverse situazioni riscontrate nel quartiere.

Truffe agli anziani, incontri per la prevenzione ogni settimana

Il tour della stazione mobile non si fermerà a Chiavazza. Gli incontri proseguiranno con cadenza settimanale nei diversi quartieri della città, con la presenza degli agenti della polizia locale e, dove previsto, del personale dei servizi sociali.

«Per una polizia locale sempre più vicina al cittadino», sottolinea l’assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola, annunciando l’avvio del nuovo servizio.

La stazione mobile rappresenta quindi un ulteriore strumento per rafforzare il rapporto diretto tra cittadini e forze dell’ordine, soprattutto sul fronte della prevenzione. Tra le priorità c’è infatti la sensibilizzazione della popolazione, e in particolare delle persone anziane, sui rischi legati alle truffe e sui comportamenti da adottare per evitarle.

Il progetto, come sottolineato dall’assessore Moscarola, è stato reso possibile anche grazie al contributo del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Biella, che hanno partecipato all’acquisto del nuovo mezzo.

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