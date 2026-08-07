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Truffa del finto carabiniere: raggirata una 90enne a Ronco

Vittima una anziana che ha consegnato i soldi ai malfattori

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la truffa del finto carabinieri colpisce ancora
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Un nuovo, odioso episodio di truffa ai danni degli anziani torna a scuotere il territorio di Ronco.

Truffa del finto carabiniere: raggirata una 90enne a Ronco

Questa volta a farne le spese è stata una donna di 90 anni, finita nella rete di un malvivente senza scrupoli che è riuscito a sottrarle diversi monili in oro facendosi passare per un carabiniere.

La dinamica risponde a un copione studiato nei minimi dettagli per fare leva sulla buona fede della vittima. L’anziana è stata contattata telefonicamente dall’impostore, il quale le ha raccontato una storia del tutto inventata: una gioielleria di Biella aveva subito un furto e occorreva verificare se i gioielli custoditi in casa dalla donna potessero coincidere con la refurtiva della presunta rapina. Tratta in inganno dalla finta emergenza e dal senso di cooperazione, la novantenne ha consegnato l’oro al malvivente per l’assurdo controllo, permettendogli di dileguarsi a mani piene prima di rendersi conto del raggiro.

Sull’accaduto indagano ora i militari dell’Arma, che cogliendo l’occasione ribadiscono con forza un messaggio fondamentale rivolto a tutta la popolazione, in particolare ai più anziani e ai loro familiari: le forze dell’ordine non chiamano mai per richiedere la consegna di denaro o oggetti preziosi, né si presentano a domicilio per prelevarli. Di fronte a telefonate di questo tipo o a sconosciuti che avanzano simili richieste, occorre chiudere subito la conversazione e contattare immediatamente il 112.

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