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Truffa a Lessona: con una scusa allontanano il figlio dalla madre

Il raggiro però è fallito per fortuna

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5 minuti fa

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Truffa a Lessona: con una scusa allontanano il figlio dalla madre.

Truffa a Lessona: con una scusa allontanano il figlio dalla madre

Ha ricevuto una telefonata in un cui un falso agente della questura di Biella lo invitava a presentarsi. L’uomo residente a Lessona con la madre si è quindi portato a Biella, lasciando l’anziana madre a casa. Ma quando è giunto in questura ha capito che era solo una scusa per farlo allontanare da casa. Così ha chiamato subito i carabinieri perchè andassero a vedere a casa.

La donna intanto era stata raggiunta dai malviventi che le avevano chiesto di effettuare un bonifico. PEr fortuna la resistenza della donna e l’intervento del figlio ha evitato che la truffa andasse a segno.

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