Truffa a Lessona: con una scusa allontanano il figlio dalla madre.

Truffa a Lessona: con una scusa allontanano il figlio dalla madre

Ha ricevuto una telefonata in un cui un falso agente della questura di Biella lo invitava a presentarsi. L’uomo residente a Lessona con la madre si è quindi portato a Biella, lasciando l’anziana madre a casa. Ma quando è giunto in questura ha capito che era solo una scusa per farlo allontanare da casa. Così ha chiamato subito i carabinieri perchè andassero a vedere a casa.

La donna intanto era stata raggiunta dai malviventi che le avevano chiesto di effettuare un bonifico. PEr fortuna la resistenza della donna e l’intervento del figlio ha evitato che la truffa andasse a segno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook