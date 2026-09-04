AttualitàBiella
Trovato ubriaco mentre vaga in superstrada
Intervento dei carabinieri e del personale del 118 l’altro giorno
Trovato ubriaco mentre vaga in superstrada.
Intervento dei carabinieri e del 118 l’altra sera. Un soggetto è stato segnalato accasciato lungo la superstrada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo di origine rumena senza fissa dimora è stato portato in pronto soccorso. Era in preda ai fumi dell’alcol. Successivamente avrebbe abbandonato il pronto soccorso per dirigersi di nuovo lungo la superstrada.
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