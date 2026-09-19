Trovato con la droga a Brusnengo. Arrestato

Nella serata del 17 settembre 2026, a Brusnengo, i Carabinieri della Stazione di Masserano hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne residente in Valsessera, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività ha avuto origine nell’ambito di un servizio preventivo di controllo del territorio svolto lungo la Strada Provinciale 318 e finalizzato, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, nei pressi di un pubblico esercizio, i militari hanno proceduto al controllo del giovane. Il suo atteggiamento ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti, che hanno consentito di acquisire elementi tali da procedere alla perquisizione personale e del veicolo in uso. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un involucro in plastica contenente circa 50 grammi di sostanza successivamente risultata essere cocaina. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del 28enne, dove i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Anche il veicolo utilizzato dall’uomo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.

Dell’esito dell’attività è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, in attesa del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo alla pena di 10 mesi, disponendo nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.

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