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Trovate bici rubate nel Biellese: di chi sono?

I carabinieri hanno diffuso le immagini per ricercare i legittimi proprietari.

Pubblicato

4 minuti fa

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I carabinieri di Biella hanno ritrovato alcune biciclette, probabilmente oggetto di furto.  Sono stati diffusi i fotogrammi.

L’obiettivo è permettere ai legittimi proprietari, che potrebbero aver subito un furto negli ultimi tempi, d’identificare il proprio bene.

Per informazioni o per il riconoscimento dei mezzi: Invitiamo chiunque riconosca una delle biciclette a contattare direttamente i Carabinieri della Stazione di Bioglio (BI) per concordare le modalità di restituzione, previa presentazione di regolare denuncia.

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