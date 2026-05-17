Ancora autobus al posto dei treni.

Treni: tornano i lavori sulle linee Biella-Santhià e Biella-Novara

Le prossime settimane saranno infatti segnate da una nuova serie di cantieri che interesseranno le linee Biella-Santhià e Biella-Novara, con soppressioni e servizi sostitutivi destinati inevitabilmente ad avere impatto sui pendolari. Dietro ai disagi, però, ci sono interventi considerati strategici per modernizzare infrastrutture e sicurezza della circolazione.

Il primo step scatterà nel fine settimana del 30 e 31 maggio. In quelle due giornate saranno soppressi e sostituiti con autobus tutti i collegamenti Biella-Santhià e i regionali veloci tra Novara e Chivasso. Lo stop è necessario per consentire i lavori legati al nuovo sistema di segnalamento della linea Torino-Milano e del nodo ferroviario di Santhià, snodo cruciale per il traffico ferroviario piemontese.

Ma non sarà l’unica modifica alla circolazione. Domenica 31 maggio, dalle 6 alle 14, anche i servizi ferroviari tra Biella e Novara saranno sostituiti con autobus. I treni riprenderanno regolarmente a viaggiare sui binari a partire dalle 15.

L’intervento più consistente arriverà però pochi giorni dopo. Da sabato 6 giugno a domenica 14 giugno la linea Biella-Novara resterà completamente sostituita con bus per nove giorni consecutivi. In questo caso i lavori riguarderanno la sostituzione del sistema di controllo della circolazione, lo Scmt, e l’aumento del carico assiale sui binari tra Novara e Agognate, tratto interessato anche dagli interventi di elettrificazione. Un’operazione che punta a rendere la linea più moderna ed efficiente, in vista di un potenziamento complessivo del collegamento ferroviario.

«Sicuramente sono investimenti utili e fondamentali– commenta Paolo Forno –. Certo, però, avranno il loro impatto».

Una considerazione che fotografa bene il clima delle prossime settimane: da un lato i disagi inevitabili per chi utilizza quotidianamente il treno, dall’altro la consapevolezza che i lavori rappresentino un passaggio necessario per migliorare affidabilità e sicurezza della rete ferroviaria biellese.

Giulia Gaia Maretta

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