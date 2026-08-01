Tre agenti della polizia penitenziaria in ospedale dopo l’aggressione

Dagli insulti si è passati alle mani. Ancora violenza in carcere a Biella. Un detenuto non voleva saperne di rientrare nella propria sezione. Si è impossessato di alcuni oggetti consegnatigli da altri detenuti e li ha utilizzati per colpire ripetutamente tre agnti. Solo il tempestivo intervento del personale ha consentito di immobilizzare l’aggressore e ricondurlo nella propria camera detentiva, evitando conseguenze ancora più gravi. Il viceispettore e i due poliziotti intervenuti hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso, dove sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di sette, dieci e dieci giorni.

“Esprimiamo la nostra totale vicinanza ai colleghi feriti, che hanno dimostrato ancora una volta professionalità, coraggio e senso dello Stato”, afferma Vicente Santilli, segretario nazionale del Sappe per il Piemonte

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook