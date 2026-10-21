Un tragico incidente stradale a Chivasso ha strappato la vita a Evgeni Bashirov, un giovane di soli 28 anni residente a Lauriano. La drammatica vicenda si è consumata nella serata di domenica 18 ottobre 2026 lungo corso Torino.

Travolto da un’auto muore a 28 anni

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato travolto da una Dacia Sandero condotta da una donna di 34 anni. Immediatamente dopo il violento impatto, l’automobilista si è arrestata e ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti in brevissimo tempo sul luogo del sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne, morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso per effettuare i rilievi scientifici e avviare le indagini volte ad accertare l’esatta dinamica dell’impatto. Per la conducente della vettura potrebbe ora scattare l’accusa formale di omicidio stradale. La notizia della scomparsa di Evgeni ha sconvolto la comunità locale.

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