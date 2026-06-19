È tutto pronto per l’edizione 2026 di Trail Oasi Zegna, in programma a Valdilana (BI) il prossimo 21 giugno.

Trail Oasi Zegna: tutto pronto per domenica

Dopo mesi di lavoro gli organizzatori dell’ASD Trail Running Valsessera sono pronti ad accogliere le centinaia di partecipanti che come sempre saranno presenti al via della gara che esalta il territorio dell’Oasi Zegna.

Tre le distanze previste, per vivere al meglio l’Oasi Zegna e il territorio

Come tradizione saranno tre le distanze previste per il Trail Oasi Zegna

Ultra Oasi Zegna 65 km circa con 4200 metri di dislivello positivo e negativo

65 km circa con 4200 metri di dislivello positivo e negativo Trail Oasi Zegna 35 km circa con 1700 metri di dislivello positivo e negativo

35 km circa con 1700 metri di dislivello positivo e negativo Oasi Zegna 15 km circa con 800 metri di dislivello positivo e negativo

Fulcro della manifestazione sarà il Centro Zegna di Trivero di Valdilana, location perfetta per poter fornire agli atleti tutti i servizi in un unico punto.

Le partenze saranno alle 5.00 (la 65 km), alle 8.30 (la 35 km) e alle 9.30 (la 15 km).

Si va verso quota 600 iscritti

Iniziano a diventare interessanti anche i numeri: se le iscrizioni proseguiranno con questo trend, quota 600 non sarà un sogno, già prima della chiusura delle iscrizioni on line, prevista per venerdì 19 giugno. Sarà di fatto la chiusura delle iscrizioni per le gare più lunghe, mentre sulla corta ci si potrà iscrivere anche domenica in loco, ma il pacco gara non sarà garantito.

Sono 9 le regioni italiane che avranno almeno un rappresentante – Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto – mentre le nazioni rappresentate sono diventate 7: a Italia, Croazia, Gran Bretagna, Marocco, Perù, Ucraina si è infatti aggiunta anche la Francia.

Tra gli atleti più interessanti al momento possiamo segnalare Francesco Nicola e Franco Chiesa (secondo recentemente al Fenera Trail) sulla 65 km e il vincitore della 35 km nel 2024, Gabriele Nicola; sempre nella 35 km saranno al via André Barailler, secondo al Trail Monte Soglio 25 km e Carlo Bonnet, recente terzo al Trail del Motty 25 km e alla Maratona Valle Intrasca. Dovrebbe essere al via anche il vincitore della gara lunga 2025, Alessandro Macellaro, ed è attesa anche la partecipazione di Gabriele Gazzetto.

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