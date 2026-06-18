Torna il grande caldo: sono attesi picchi fino a 38 gradi.

Torna il grande caldo: sono attesi picchi fino a 38 gradi

E’ arrivata un’ondata di caldo importante in Piemonte, a partire da metà settimana, con il rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale. A segnalarlo, tra gli altri, sono Centro meteo Piemonte e 3bmeteo.com, che indicano un progressivo aumento delle temperature soprattutto da giovedì e venerdì.

Da metà settimana il caldo si farà più intenso

La situazione è cambiata da ieri, mercoledì 17 giugno, quando l’anticiclone di matrice subtropicale si è rinforzato. Secondo le previsioni, il Piemonte entrerà in una fase prolungata di caldo, che potrà risultare anche moderata o intensa, con valori in aumento giorno dopo giorno.

Il picco è atteso tra venerdì e il fine settimana. In Pianura Padana, e in particolare sulle pienure piemontesi, le temperature potranno raggiungere o superare i 37-38 gradi. Centro meteo Piemonte segnala valori verso la soglia dei 35 gradi e localmente oltre nella prossima settimana, una tendenza che dovrà comunque essere confermata.

Notti afose e caldo anche in montagna

Con l’intensificazione del caldo aumenteranno anche le temperature minime. Nel prossimo fine settimana, soprattutto nelle aree urbane, le minime potrebbero non scendere sotto i 22-23 gradi. In questi casi si parla di “notti tropicali”, con una sensazione di afa più marcata per l’aumento dell’umidità nelle ore notturne.

Farà caldo anche in montagna. Secondo 3bmeteo.com, lo zero termico potrà salire oltre i 4000 metri e non sono escluse punte vicine ai 30 gradi anche a 1000-1200 metri, soprattutto sulle Alpi. Una situazione che conferma la portata dell’ondata di calore in arrivo anche nelle zone di quota. Lo riporta Notizia Oggi

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