Torna il Campo base Stroppiana con la Fondazione Marazzato

L’obiettivo principale di “Campo Base Stroppiana”, l’evento che da quattro anni la Fondazione Marazzato dedica al mondo dei veicoli militari, è raccontare il significato storico, ma anche tecnico e industriale, che i veicoli bellici hanno avuto nel favorire il progresso in ambito civile. Un tema che l’edizione 2026, in calendario il 10 e 11 ottobre, conferma toccando un settore molto apprezzato dal pubblico, quello dei veicoli leggeri sviluppati dopo la seconda Guerra Mondiale. Ispirati dalla geniale Willys MB, che ha dato vita a sua volta al celebre marchio Jeep, è considerata la capostipite di tutte le fuoristrada moderne, tanto che lo stesso nome Jeep è diventato il termine popolare con cui si indica un fuoristrada.

Il Porte Aperte “Campo Base Stroppiana IV”, in programma appunto a Stroppiana, nella sede della Fondazione Marazzato, si apre quindi prima di tutto con una mostra tematica che raccoglie una serie di vetture appartenenti a questo filone. In un rinnovato showroom, lo stesso che a maggio ha ospitato la rassegna delle Lancia in occasione dell’evento “Ruote Veloci III”, saranno esposti una serie di modelli che vanno dalle stesse Willys alle loro eredi, ma anche le nostrane Fiat AR51 e Alfa Romeo “Matta”, Austin Champ, Auto Union Munga e molte altre. L’esposizione farà ancora una volta da contorno al convegno del sabato mattina dove a partire dalle 11:00, esperti e storici conoscitori del mondo militare e industriale racconteranno le storie, soprattutto quelle più curiose e meno note, legate alla nascita e allo sviluppo di questa tipologia di mezzi.

Cultura e divertimento

Come i frequentatori degli eventi della Fondazione Marazzato sanno ormai bene, il Porte Aperte non è soltanto osservazione e comprensione della storia, ma esperienza da vivere direttamente o “virtualmente”. A contorno del tema principale ci saranno divertenti occasioni di intrattenimento per grandi e piccoli.

La Collezione Marazzato, composta in totale da oltre 300 camion e furgoni italiani dagli Anni ’10 agli Anni ’70, di cui a Stroppiana sono esposti un centinaio dei pezzi migliori, si presenterà al pubblico in una veste rinnovata e sarà come di consueto visitabile liberamente o con l’ausilio di guide esperte per l’intera durata della manifestazione. Ma non solo: nelle aree esterne sarà possibile salire a bordo di alcuni mezzi corazzati, tra cui un carro armato Sherman, vedere scene di vita militare ricostruite da gruppi di rievocazione storica, cimentarsi in piena sicurezza con il tiro dinamico grazie alla postazione di softair.

I visitatori potranno inoltre vivere l’esperienza delle simulazioni in realtà virtuale con visori dedicati e ricostruzioni digitali di ambientazioni d’epoca. Grazie a questa tecnologia sarà possibile visitare vari scenari, come quello della caserma della Prima guerra mondiale abbinato ai modelli Fiat 18 BL e 18 P, e diventare protagonisti a bordo dei mezzi.

E ancora, ammirare la mostra di modellismo, con soggetti che spaziano da ogni soggetto militare, dai figurini ai mezzi di terra, aerei o navali, fino al fantasy, divertirsi con la pista di slot car e ristorarsi all’area food con una selezione di specialità locali e non.

Sabato pomeriggio prenderà il via l’abituale tour tra le risaie, a cui si può partecipare tramite prenotazione, che stavolta avrà come destinazione la storica Abbazia di San Pietro a Breme (PV), oggi sede del Comune. La carovana partirà dalla Fondazione Marazzato per attraversare il territorio vercellese in un suggestivo itinerario.

La giornata di domenica 11 ottobre sarà impreziosita dal concerto della Banda nazionale Assoarma, la formazione ufficiale del Consiglio nazionale permanente delle associazioni d’arma, che si esibirà nella tarda mattinata in una performance dal vivo capace di unire musica, tradizione e impatto scenico.

Il complesso aprirà dalle 10 alle 18 di entrambe le giornate, con ingresso a 5 euro (gratuito per i bambini sotto i 14 anni) che andranno a sostegno delle attività della Fondazione.

Lo Showroom della Fondazione Marazzato si trova a Stroppiana (VC), lungo la SP31.

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