Domenica 6 settembre 2026 le strade del territorio si tingono nuovamente dei colori della solidarietà.

Torna il Biellese di corsa con l’Aism

Torna infatti la diciassettesima edizione de “Il Biellese di Corsa”, la tradizionale manifestazione ludico-motoria a passo libero non competitiva aperta a tutti. Organizzato dall’APD Pietro Micca di Biella, l’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della Sclerosi Multipla e raccogliere fondi a sostegno delle attività territoriali di AISM.

La manifestazione offre cinque diversi punti di partenza per adattarsi a ogni livello di preparazione, con traguardo unico all’Accademia dello Sport in Corso Pella 19/B a Biella. Si parte da Cossato alle 9.30 per il percorso più lungo da 17 km, da Valdengo alle 9.45 (13.5 km), da Vigliano Biellese alle 10.00 (10.3 km), da Chiavazza alle 10.15 (5.2 km) e infine da Biella in Piazza Vittorio Veneto alle 10.30 per la camminata da 3.4 km.

La quota di partecipazione è di 10,00 euro, mentre è gratuita per i bambini fino a 10 anni. All’iscrizione verranno consegnati la pettorina da indossare sul percorso e un braccialetto per ritirare il pacco gara con il gadget ufficiale. Le pre-iscrizioni si effettuano presso la sezione AISM di Biella (Via Piave 11/C) da lunedì 25 agosto a venerdì 5 settembre dalle 9.00 alle 13.00/13.30, oppure direttamente alle partenze fino a 10 minuti prima dello start.

Lungo il tracciato sono previsti punti di ristoro e a fine gara ci sarà un ricco buffet offertoda Conad e Pasticceria Maniscalco-Rainero, oltre a premi ad estrazione e a un servizio navetta gratuito per tornare alle partenze (ultima corsa ore 12.30).

Tra le novità spicca “Zampe e Sorrisi”, la postazione con fotografo all’arrivo per scattare un ricordo con i propri amici a quattro zampe, e il punto timbro per aggiornare il proprio “Passaporto corse solidali”.

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