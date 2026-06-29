Tona la “Notte Bianca Show”

Torna la “Notte Bianca Show”. Musica dal vivo, moda, danza, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia nel cuore della città. Venerdì 3 luglio, a partire dalle 20, il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione di “Notte Bianca Show”.

Torna la “Notte Bianca Show”

L’iniziativa è promossa dalla Città di Biella in collaborazione con le associazioni di categoria e i commercianti del centro. L’evento animerà via Italia, Piazza Duomo e le principali vie del centro storico con un ricco programma di spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento diffuso. E con i negozi aderenti aperti fino a tarda sera.

Tra i momenti più attesi della serata, alle 21 in Piazza Duomo, andrà in scena un grande spettacolo di moda e danza. Con la sfilata delle collezioni dei negozi cittadini in una formula originale capace di unire eleganza, coreografie e intrattenimento. Lo show sarà realizzato con la partecipazione delle scuole di danza Art’è Danza, Broadway Dance Academy e Studio Danza Insieme.

Per tutta la durata della manifestazione il centro cittadino sarà animato da postazioni musicali con esibizioni live.

Grande attenzione anche alle famiglie. Accanto alla Chiesa della Santissima Trinità sarà allestita un’area dedicata ai bambini, curata da Orizzonti Creativi, con attività di animazione e intrattenimento per i più piccoli. Saranno inoltre presenti un Photo Point e spazi dedicati alla socialità.

La sfilata è organizzata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Biella e da Confartigianato, con il presidente, e conduttore della serata, Cristiano Gatti.

L’iniziativa rientra nelle attività del DUC, Distretto Urbano del Commercio. Ideata e condivisa con le associazioni di categoria del commercio e delle attività produttive ASCOM, CNA e Confesercenti.

I commenti

Il sindaco Marzio Olivero dichiara: «Crediamo in una città che investe sul proprio centro storico e sulle sue attività economiche. Manifestazioni come la Notte Bianca non rappresentano soltanto un momento di festa, ma una scelta precisa. Sostenere il commercio, valorizzare le eccellenze locali e rendere Biella sempre più attrattiva per cittadini e visitatori».

L’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Anna Pisani commenta: «La Notte Bianca rappresenta una scelta precisa. Investire sul commercio di prossimità e sulla capacità del centro cittadino di essere attrattivo anche attraverso eventi di qualità. Abbiamo costruito un programma che mette in rete imprese, associazioni e operatori culturali, offrendo un’esperienza che va oltre lo shopping e diventa occasione per vivere la città. Il coinvolgimento delle scuole di danza, dei commercianti e delle realtà dedicate ai più piccoli testimonia una collaborazione concreta che rafforza il tessuto economico e sociale».

LEGGI ANCHE: La “Notte bianca” accende il venerdì sera della città

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook