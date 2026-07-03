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Tentato furto nell’aula computer della scuola di Cossato

Pubblicato

12 secondi fa

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Tentato furto nell’aula computer della scuola di Cossato.

Ignoti hanno tentato di entrare all’interno dell’aula computer della scuola di Cossato. Non sono però riusciti a entrare. A dare l’allarme il giorno seguente è stato il personale della scuola.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.

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