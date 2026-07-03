AttualitàCossatese
Tentato furto nell’aula computer della scuola di Cossato
Tentato furto nell’aula computer della scuola di Cossato.
Ignoti hanno tentato di entrare all’interno dell’aula computer della scuola di Cossato. Non sono però riusciti a entrare. A dare l’allarme il giorno seguente è stato il personale della scuola.
Sul posto i carabinieri per i rilievi.
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