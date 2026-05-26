Attualità
Tentano di rubare un furgone a Cossato
A Cossato
Tentativo di furto a Cossato. Un uomo ha chiamato i carabinieri spiegando di aver trovato il proprio furgone distante 500 metri da dove l’aveva parcheggiato. Inoltre il mezzo aveva un finestrino rotto. E qualcuno aveva cercato di avviarlo.
Il Fiat Ducato è stato riconsegnato al proprietario.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia3 giorni fa
Schianto in moto, muore a soli 38 anni
Attualità1 giorno fa
Rivoluzione rifiuti: addio al porta a porta, arrivano le isole ecologiche
Biella1 giorno fa
Camionista di 53 anni si sente male, cade e muore mentre scarica il tir
Biella2 giorni fa
Biella piange il dottor Mauro Silvani: era stato primario di Urologia
Cronaca21 ore fa