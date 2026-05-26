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Tentano di rubare un furgone a Cossato

A Cossato

Pubblicato

2 minuti fa

il

pescatore minacciato con un coltello
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Tentativo di furto a Cossato. Un uomo ha chiamato i carabinieri spiegando di aver trovato il proprio furgone distante 500 metri da dove l’aveva parcheggiato. Inoltre il mezzo aveva un finestrino rotto. E qualcuno aveva cercato di avviarlo.

Il Fiat Ducato è stato riconsegnato al proprietario.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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