Aveva soltanto 38 anni Marco Rosso, portato via nei giorni scorsi da una grave malattia.

Tanti ricordi per Marco Rosso: 38 anni

La notizia del grave lutto ha profondamente colpito e scosso l’intera comunità biellese, oltre a quella di Vaglio, dove viveva insieme alla famiglia

Rosso ha lasciato la moglie Elena, il piccolo Ludovico, la mamma Nives, il papà Paolo, i fratelli Luca e Matteo con Asja, la nonna Carla, i suoceri Silvana e Paolo, i cognati Ilaria e Paolo con la nipotina Matilde.

Era molto conosciuto in città. Aveva lavorato a lungo come custode di un parco privato a Vaglio, almeno fino a quando la malattia glielo aveva consentito. Molto nota anche la sua famiglia, il padre Paolo è stato per anni il guardiano dell’acquedotto di Vaglio Chiavazza.

Tra le tante parole di cordoglio ci sono quelle del sindaco di Ternengo, Luigi Russo, paese al quale Marco era legato attraverso la moglie: «Non era residente qui, ma aveva sposato una ragazza del nostro paese – ricorda commosso -. Sono notizie che lasciano sgomenti e che non si vorrebbero mai sentire. Era un bravo ragazzo, una persona a modo. È morto davvero troppo giovane. Ultimamente avevo saputo che le sue condizioni erano peggiorate, ma non pensavo a un epilogo così triste. Siamo vicini a tutti i suoi cari».

Il funerale è stato celebrato sabato 18 luglio, nella chiesa parrocchiale di Pavignano.

La famiglia ha inoltre voluto rivolgere un particolare ringraziamento al dottor Cugnolio, a tutto il personale del Reparto di Oncologia e del Servizio Cure Palliative dell’Ospedale di Ponderano per le amorevoli cure prestate. Un sentito ringraziamento colmo di gratitudine anche “alla famiglia Schneider per la presenza, il sostegno e il supporto”.

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