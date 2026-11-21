Tanti biellesi al congresso regionale di Forza Italia

Una folta delegazione biellese di Forza Italia ha preso parte oggi ai lavori del congresso regionale di Forza Italia Piemonte, un appuntamento centrale per il radicamento e la riorganizzazione del partito sul territorio, che si è concluso con l’elezione all’unanimità del senatore Roberto Rosso alla guida della segreteria regionale.

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All’assise hanno partecipato esponenti di spicco del partito e delle istituzioni, tra cui il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l’Onorevole Roberto Pella e il Segretario provinciale di Forza Italia Biella Alessio Serafia. A testimonianza della forte compattezza e del peso politico della rappresentanza biellese all’interno del movimento azzurro piemontese.

A margine dei lavori congressuali, il Segretario provinciale di Biella ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata e per la risposta della base.

Una grande partecipazione

«Con la grande partecipazione al congresso odierno abbiamo dimostrato ancora una volta che Forza Italia c’è ed è fortemente radicata nei territori. La presenza così numerosa della delegazione biellese conferma la vitalità del nostro partito e la volontà di lavorare insieme, in piena sintonia con i nostri rappresentanti nazionali e regionali, per dare risposte concrete alle esigenze delle nostre comunità».

L’elezione unanime del Senatore Roberto Rosso segna l’inizio di una nuova fase di slancio organizzativo per Forza Italia in Piemonte, con l’obiettivo di consolidare il dialogo con i cittadini, gli amministratori locali e il tessuto produttivo della regione.

I rappresentanti Biellesi che entreranno a far parte della segreteria regionale sono: Gilberto Pichetto Fratin, Alessio Serafia, Alberto Fenoglio, Lorenzo Leardi ed Enrico Moggio.

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