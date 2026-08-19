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Strada del Santuario di Graglia: al via i lavori di messa in sicurezza
La Provincia investe circa 1,2 milioni di euro per migliorare la sicurezza
Strada del Santuario di Graglia: al via i lavori di messa in sicurezza.
La Provincia di Biella avvia un importante intervento di messa in sicurezza e allargamento della SP 511 del Santuario di Graglia, nel tratto in prossimità dell’ultimo tornante prima del Santuario di Graglia. Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.185.000 euro e interessa un tratto di strada dove sono presenti alcune criticità legate alle condizioni dei muri di sostegno a monte e a valle, la banchina presenta alcuni cedimenti e la carreggiata stretta rende difficoltoso l’incrocio dei veicoli, soprattutto di quelli pesanti.
La SP 511 è infatti utilizzata anche dai mezzi pesanti diretti a un importante stabilimento produttivo della zona, con un transito che nei periodi di maggiore attività può raggiungere 80-100 mezzi pesanti al giorno. L’intervento prevede il rifacimento dei muri di sostegno a monte e a valle, l’allargamento della carreggiata, la sistemazione della pendenza della strada e il completo rifacimento della pavimentazione, delle cunette, del sistema di raccolta delle acque e della segnaletica. I lavori permetteranno di rendere il tratto più sicuro e facilitare il transito e l’incrocio dei veicoli.
I lavori saranno realizzati in due lotti. Il primo, del valore di 340 mila euro, è già stato appaltato e contrattualizzato e i lavori inizieranno il 24 agosto. Il cantiere avrà una durata prevista di circa tre mesi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Durante i lavori la strada resterà aperta, con l’istituzione di un senso unico alternato.
Il secondo lotto completerà l’intervento attraverso una compartecipazione pubblico-privata, con il contributo
della realtà produttiva presente nell’area. Il progetto esecutivo sarà consegnato entro settembre e l’appalto è
previsto entro la fine dell’anno. I lavori partiranno in continuità con la conclusione del primo lotto e avranno
una durata stimata di circa sei-sette mesi.
“Da tempo questo tratto aveva bisogno di un intervento e siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per
realizzarlo – dichiara il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. Parliamo di
una strada importante per il nostro territorio, perché conduce a un luogo di culto come il Santuario di Graglia
e, allo stesso tempo, serve importanti realtà economiche della zona. Questo investimento permetterà di
rendere questo tratto più sicuro e agevole, per cittadini, turisti, lavoratori e mezzi delle attività della zona che
ogni giorno lo percorrono. È fondamentale continuare a garantire l’attenzione necessaria alle aree interne e
interventi come questo dimostrano la vicinanza della Provincia”.
Al termine dell’intervento saranno risolte le principali criticità di questo tratto della SP 511 e l’ultimo tornante
prima del Santuario sarà completamente riqualificato, con una carreggiata più ampia e condizioni di transito
più sicure per chi percorre ogni giorno questa strada.
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