Moto d’epoca e storia in mostra a Biella: la Guardia di Finanza è stata tra le protagoniste della seconda rievocazione del Circuito motoristico del 1939, andata in scena ieri, sabato 3 ottobre, nel centro storico cittadino.

Biella: la Finanza con le moto storiche al Circuito del 1939

Negli spazi espositivi allestiti in viale Matteotti, il Comando Provinciale ha riscosso grande interesse da parte di appassionati, autorità e turisti grazie a due esemplari storici provenienti dal Museo Storico del Corpo: una Gilera 124 “Giubileo” e una Guzzi 500 “Falcone Sport”.

L’evento ha celebrato la storica corsa urbana nata prima della Seconda Guerra Mondiale su un tracciato cittadino di circa due chilometri. In questa cornice, i motoveicoli delle Fiamme Gialle hanno offerto uno spaccato di storia istituzionale e tecnologica:

Gilera 124 “Giubileo”: In servizio dagli anni Sessanta nei Nuclei di Polizia Tributaria e nelle Brigate Volanti, fu impiegata per la vigilanza di frontiere e coste e come mezzo di collegamento rapido (portaordini) tra i Comandi.

Guzzi 500 “Falcone Sport”: Utilizzata dagli anni Cinquanta fino agli anni Settanta, fu introdotta per affiancare le auto da inseguimento nella lotta al contrabbando, garantendo velocità e maneggevolezza su percorsi tortuosi e di montagna grazie all’abilità dei finanziari “centauri”.

La manifestazione ha riunito numerosissimi veicoli storici di collezionisti privati e delle Forze di polizia, unendo la passione per i motori alla valorizzazione della memoria storica del territorio.

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