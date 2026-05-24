AttualitàBiella
Stop ai veicoli in piazza Santa Marta per due mesi
Modifiche temporanee alla viabilità in piazza Santa Marta per i lavori di messa in sicurezza della roggia Gorgomoro lungo via Italia
Il comune ha disposto modifiche temporanee alla viabilità in piazza Santa Marta, nel cuore cittadino, per consentire i lavori di messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro lungo via Italia, affidati alla ditta Ceb srl di Pavia.
Piazza Santa Marta, da domani niente veicoli per due mesi
Dalle 8.30 di lunedì 25 maggio alle 24 del 23 luglio verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare nell’area interessata, ad eccezione dei mezzi di cantiere.
“Prestate attenzione alla segnaletica”
«La ditta esecutrice provvederà alla predisposizione della segnaletica temporanea, delle deviazioni e dei percorsi alternativi, oltre all’eventuale regolamentazione del transito pedonale in sicurezza – si legge in una nota di Palazzo Oropa -. Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco».
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