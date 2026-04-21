Stelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesi.

Lunedì 20 aprile nella sede dell’Unione Industriale Biellese, il console provinciale dei ‘’Maestri del lavoro’’ di Biella, Liborio Schillaci, affiancato dai membri del Consiglio Provinciale dei Maestri del Lavoro di Biella, ha presentato i nuovi insigniti che verranno premiati con la ‘’Stella al merito del lavoro’’, con il diritto di fregiarsi del titolo di ‘’Maestro del Lavoro’’. A fare gli onori di casa e portare il saluto dell’Unione Industriale Biellese, è stato il direttore generale, Pier Francesco Corcione.

Il prestigioso riconoscimento viene rilasciato, ogni anno, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per perizia e laboriosità in campo lavorativo.

Gli insigniti biellesi

Cinzia Argentero – Filbiella di Contini Mauro & C. s.a.s. – Biella

Nadia Mercandetti – Banca Sella Holding S.p.A. – Biella

Graziano Maurelli – Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. – Valduggia

Fabrizia Previdi – Cassa Edile della Provincia di Biella – Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook