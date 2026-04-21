Attualità
Stelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesi
Sono stati accolti nella sede dell’Unione industriale biellese
Stelle al Merito: ecco i nuovi Maestri del Lavoro biellesi.
Lunedì 20 aprile nella sede dell’Unione Industriale Biellese, il console provinciale dei ‘’Maestri del lavoro’’ di Biella, Liborio Schillaci, affiancato dai membri del Consiglio Provinciale dei Maestri del Lavoro di Biella, ha presentato i nuovi insigniti che verranno premiati con la ‘’Stella al merito del lavoro’’, con il diritto di fregiarsi del titolo di ‘’Maestro del Lavoro’’. A fare gli onori di casa e portare il saluto dell’Unione Industriale Biellese, è stato il direttore generale, Pier Francesco Corcione.
Il prestigioso riconoscimento viene rilasciato, ogni anno, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro, ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per perizia e laboriosità in campo lavorativo.
Gli insigniti biellesi
- Cinzia Argentero – Filbiella di Contini Mauro & C. s.a.s. – Biella
- Nadia Mercandetti – Banca Sella Holding S.p.A. – Biella
- Graziano Maurelli – Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. – Valduggia
- Fabrizia Previdi – Cassa Edile della Provincia di Biella – Biella
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