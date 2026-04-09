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Stagione sciistica chiusa: Bielmonte vince sulla sicurezza

Bilancio positivo per il servizio svolto sulle piste dai carabinieri

Pubblicato

25 minuti fa

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Stagione sciistica chiusa: Bielmonte vince sulla sicurezza

Con la chiusura degli impianti di risalita della stazione sciistica di Bielmonte, cala il  sipario su una stagione invernale caratterizzata da un massiccio afflusso di turisti e  sportivi. Al termine delle attività, emerge l’importanza del ruolo svolto dai  Carabinieri della locale Stazione e del comparto sciatori, il cui operato ha garantito il  regolare svolgimento delle attività ludico-sportive in un clima di massima sicurezza.  L’impegno dell’Arma si è tradotto in una presenza costante e rassicurante lungo i  comprensori sciistici. Le pattuglie, grazie alla loro versatilità e alla profonda  conoscenza del territorio montano, hanno privilegiato l’attività preventiva,  monitorando il rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della  pista.

L’obiettivo principale non è stato sanzionatorio, ma soprattutto educativo: informare  gli utenti sui rischi legati alla velocità eccessiva, all’uso obbligatorio del casco e al  divieto di consumo eccessivo di alcolici.

L’ottimo risultato della stagione è testimoniato dalla drastica riduzione di condotte  pericolose e da una gestione efficace delle criticità. Nello specifico, i Carabinieri  hanno effettuato:

− interventi di assistenza a sciatori in difficoltà, coadiuvando ove necessario  l’intervento del personale preposto del soccorso alpino e sanitario;  − pattugliamenti costanti per prevenire furti presso i rifugi e i parcheggi degli  impianti;

− gestione dei flussi di persone durante i weekend di maggiore affluenza e in  occasione di eventi sportivi di rilievo.

Grande soddisfazione è stata espressa dai gestori degli impianti e dalle autorità locali  per la professionalità dimostrata dai militari. La presenza della “divisa sulla neve” si  conferma un presidio di legalità imprescindibile per il turismo d’alta quota,  rafforzando quel legame di prossimità che da sempre contraddistingue l’Arma dei  Carabinieri.

Con la fine della stagione invernale, i Carabinieri a Bielmonte continueranno la loro  attività di vigilanza sul territorio, pronti a garantire la sicurezza di residenti ed  escursionisti anche nei mesi primaverili ed estivi.

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