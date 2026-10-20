Nella serata del 17 ottobre, la Polizia di Stato di Biella ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, residente in provincia di Biella, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio condotta dall’uomo presso la propria abitazione.

Spacciava in casa: arrestato un 33enne biellese

Nel corso dei servizi di osservazione, gli operatori hanno notato l’ingresso nell’immobile di un soggetto già conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno deciso di procedere al controllo di una persona appena uscita dall’abitazione del trentatreenne. Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo sotto un’autovettura.

L’oggetto è stato immediatamente recuperato dagli operatori ed è risultato contenere circa 1,25 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina. Il soggetto fermato ha successivamente dichiarato di aver acquistato la sostanza poco prima, proprio all’interno dell’abitazione del trentatreenne.

Alla luce di quanto emerso, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo ulteriori involucri contenenti sostanze risultate positive ai test preliminari per cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione e a un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per l’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, il trentatreenne è stato tratto in arresto.

In data 19 ottobre, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook