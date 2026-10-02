Sostegno entra nell’associazione nazionale Città del vino

Importante riconoscimento per Sostegno che entra a far parte dell’associazione nazionale Città del vino.

Un nuovo tassello si aggiunge alla geografia delle eccellenze enologiche italiane. Il Comune di Sostegno ha ottenuto un riconoscimento importante inserendosi contestualmente nella rete regionale del Piemonte.

Un traguardo che valorizza il percorso di tutela e promozione intrapreso da questa realtà e che rafforza la vocazione vitivinicola dell’intero territorio dell’Alto Piemonte. E per il paese è anche un passo importante dal punto di vista turistico.

Il borgo di Sostegno rappresenta un solido esempio di identità rurale. In questo angolo di territorio, la coltivazione della vite non costituisce soltanto una voce produttiva, ma rappresenta un vero e proprio elemento identitario, capace di modellare il paesaggio collinare e di intrecciarsi in modo indissolubile con la storia locale e la vita della comunità. Il cuore battente della produzione enologica locale è il Bramaterra DOC, una delle denominazioni più prestigiose ed eleganti dell’Alto Piemonte. Il disciplinare di questo grande rosso include il territorio comunale di Sostegno e affonda le sue radici in un uvaggio tradizionale sapientemente bilanciato: il protagonista principale è il Nebbiolo (localmente noto come Spanna), affiancato da varietà autoctone come Croatina, Uva Rara e Vespolina. Il risultato è un vino di straordinaria personalità, contraddistinto da una struttura solida ma raffinata, un profilo aromatico intenso e complesso, una vivace freschezza e una spiccata attitudine al lungo affinamento in cantina. L’ingresso di Sostegno nell’Associazione Città del Vino rappresenta un passaggio strategico. L’adesione al network nazionale apre nuove opportunità per lo sviluppo del turismo enogastronomico, la salvaguardia del paesaggio agricolo e la promozione della cultura vitivinicola.Integrarsi nella rete delle Città del Vino del Piemonte consentirà a Sostegno di fare sistema con i comuni limitrofi, creando sinergie per valorizzare le piccole produzioni di qualità e attrarre un pubblico di appassionati e viaggiatori sempre più attento all’autenticità dei territori.

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