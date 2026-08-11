È stato individuato nel giro di poco tempo l’autore di un furto perpetrato a Biella ai danni di un cittadino.

Sorpreso a rubare uno zaino ai giardini a Biella

L’allarme è scattato quando la vittima si è accorta della sparizione del proprio zaino, all’interno del quale erano custoditi effetti personali e documenti.

Ricevuta la segnalazione, la Polizia Locale si è data immediatamente all’inseguimento e alle ricerche del sospetto. I civich, giunti tempestivamente sul posto indicato dai testimoni, hanno avviato i controlli nell’area circostante per rintracciare il presunto responsabile. Grazie alle descrizioni fornite e alla rapidità dell’intervento, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo e a procedere con le operazioni di identificazione.

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