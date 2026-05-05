Sorpreso a bruciare arbusti: 400 euro di multa

Sorpreso a bruciare arbusti: 400 euro di multa

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e monitoraggio del territorio condotta dai Carabinieri Forestali. Attività volta a contrastare le condotte negligenti che minacciano il patrimonio boschivo e la pubblica incolumità. In data 4 maggio 2026, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo hanno proceduto alla notifica di una sanzione amministrativa nei confronti di un residente del luogo. ERa stato sorpreso a effettuare operazioni di abbruciamento non conformi alle normative vigenti.

L’accertamento risale allo scorso 23 aprile. In località “La Trappa”, nel comune di Sordevolo era stato individuato mentre procedeva all’eliminazione tramite fuoco di residui di felci su un terreno di sua proprietà adibito a pascolo.

L’illecito è scattato poiché le fiamme sono state innescate a una distanza inferiore ai 50 metri dall’area boscata,.

Al trasgressore è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari a 400,00 Euro. L’Arma dei Carabinieri sottolinea con forza come tali comportamenti rappresentino in realtà un pericolo estremo per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.

“La soglia di attenzione deve rimanere altissima – commentano dal Comando -. Piccoli focolai accesi in prossimità dei boschi possono trasformarsi, in pochi minuti e a causa del vento o della secchezza del suolo, in incendi devastanti e fuori controllo”.

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