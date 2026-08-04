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Sorpresi dalla piena del Cervo: giovani salvati dall’elicottero

Determinante l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago.

Pubblicato

23 secondi fa

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Bloccati nella neve senza attrezzatura, messi in salvo dall’elicottero
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Sorpresi dalla piena del Cervo: giovani salvati dall’elicottero.

Allarme ieri pomeriggio per sei giovani rimasti bloccati da una piena improvvisa del torrente Cervo. Non riuscivano più a tornare verso la terra ferma. L’intervento è avvenuto all’altezza di Chaivazza. Il livello dell’acqua si è alzato velocemente in seguito alle precipitazioni avvenute a monte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l’elicottero Drago che ha tratto in salvo i giovani.

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