AttualitàBiella
Sorpresi dalla piena del Cervo: giovani salvati dall’elicottero
Determinante l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero Drago.
Sorpresi dalla piena del Cervo: giovani salvati dall’elicottero.
Allarme ieri pomeriggio per sei giovani rimasti bloccati da una piena improvvisa del torrente Cervo. Non riuscivano più a tornare verso la terra ferma. L’intervento è avvenuto all’altezza di Chaivazza. Il livello dell’acqua si è alzato velocemente in seguito alle precipitazioni avvenute a monte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l’elicottero Drago che ha tratto in salvo i giovani.
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