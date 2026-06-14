Sordevolo riapre il suo copione antico. A un anno dall’inaugurazione della stagione di spettacoli 2027, la “Passione” ha presentato al pubblico i dettagli della prossima edizione e le procedure per la candidatura.

Sordevolo riapre il suo copione antico

Nei giorni scorsi si è svolto al teatro parrocchiale Giovanni XXIII un incontro informativo organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Aveva come obiettivo quello di presentare le novità e i dettagli relativi ai ruoli della Passione e agli imminenti casting. Sottolineando l’importanza della coesione e della collaborazione per la riuscita dello spettacolo.

Nel corso della serata sono state illustrate le procedure per l’iscrizione ai provini, possibile dall’8 giugno al 19 luglio. I casting si svolgeranno dal 20 luglio al 9 agosto e dal 7 al 13 settembre, mentre l’assegnazione dei ruoli è prevista per il 3 ottobre.

Le candidature possono essere effettuate secondo le seguenti modalità. Inviando una mail a regia@passionedisordevolo.com. Consegnando la scheda direttamente nella sede dell’associazione (via Eugenio Bona 35, Sordevolo) il 20 giugno, il 4 luglio e il 18 luglio dalle 9.30 alle 12.30. Consegnando la scheda al Museo della Passione di Sordevolo il 21 e il 28 giugno o il 5, 12 e 19 luglio dalle 14.30 alle 18.30.

«Tanti i ruoli disponibili – spiegano dal Teatro Popolare di Sordevolo – per essere protagonisti all’interno di un evento così importante. Evento che coinvolge una intera comunità, mobilitando sulla scena numerosissimi personaggi e comparse. Nel dettaglio, sarà possibile candidarsi per Cristo, gli Apostoli, i personaggi del Sinedrio e del Pretorio, Erode, Maria e il suo seguito, angeli, diavoli, cavalleria e molti altri.

Le prove

I casting prevedono la recitazione di brani dal nuovo copione, l’assegnazione dei ruoli avverrà all’Anfiteatro Giovanni Paolo II oppure al teatro parrocchiale del paese.

A seguito delle selezioni e dell’assegnazione dei ruoli inizieranno le prove ufficiali. Con incontri mirati alla preparazione dei personaggi principali e delle comparse, cuore pulsante e tratto distintivo della rappresentazione.

Per maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” e le iniziative dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è possibile consultare le pagine social dello spettacolo. Oppure visitare il sito www.passionedisordevolo.com.

La XXIX edizione della Passione di Sordevolo si svolgerà dal 19 giugno al 26 settembre 2027. L’evento di fama internazionale comprende circa una quarantina di repliche, che andranno in scena venerdì e sabato sera, oltre che a quelle previste domenica pomeriggio.

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