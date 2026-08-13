Sole e qualche nuvola… e potrebbe pure piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e qualche nuvola… e potrebbe pure piovere

La notte si presenta con un cielo coperto, con temperature che si attestano intorno ai 27°C. La copertura nuvolosa è significativa, raggiungendo il 91%, e la velocità del vento varia da 11,7 km/h a 11,8 km/h, proveniente principalmente da nord-nord ovest. La probabilità di precipitazioni è del 37%.

Nella mattina, il cielo si schiarisce, passando a nubi sparse e successivamente a cielo sereno. Le temperature salgono, raggiungendo i 30°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità è in calo e la pressione atmosferica si stabilizza attorno ai 1021 hPa. Il vento si presenta moderato, con raffiche che non superano i 8,6 km/h.

Il pomeriggio porta un aumento della temperatura, che tocca i 33°C. Tuttavia, si verificano piogge leggere a partire dalle 15, con accumuli previsti di circa 0,25 mm. La copertura nuvolosa aumenta e l’umidità si attesta intorno al 35%.

La sera si caratterizza per un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passa da nubi sparse a pioggia leggera. Le temperature scendono a 22°C e la probabilità di precipitazioni aumenta, raggiungendo il 66%. Il vento si fa più intenso, con raffiche che possono superare i 15 km/h.

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