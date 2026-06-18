Sole e nuvole si alternano nei cieli del Biellese. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e nuvole si alternano nei cieli del Biellese

La notte può essere caratterizzata da pioggia leggera. Le temperature si attestano intorno a 23,4°C con una temperatura percepita di 23,5°C. La copertura nuvolosa è del 4%, mentre l’umidità raggiunge il 64%. La velocità del vento è di 8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, il tempo migliora con un cielo sereno. Le temperature salgono fino a 24,2°C alle 6 e raggiungono i 27,7°C alle 8. La copertura nuvolosa rimane bassa, attorno al 5% e 20%. L’umidità si mantiene tra il 61% e il 70%. Il vento è leggero, con velocità variabili tra 1,4 km/h e 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, possono tornare le nuvole e le temperature oscillano tra i 28,8°C e i 29,7°C. La copertura aumenta, arrivando fino al 29%. L’umidità si attesta intorno al 55% e la velocità del vento varia tra 8,1 km/h e 9,5 km/h.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche continua a restare instabili, con una tendenza a cielo coperto e possibilità di pioggia leggera. Le temperature scendono fino a 19,3°C alle 210 e 19°C alle 22. L’umidità si attesta intorno al 91%. La velocità del vento aumenta, arrivando fino a 12 km/h.

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