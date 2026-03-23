Sole e cielo sereno per aprire una nuova settimana. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 23 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e cielo sereno per aprire una nuova settimana

Nella notte il territorio biellese sperimenta condizioni di cielo sereno con una temperatura che si attesta intorno ai 5°C. La copertura nuvolosa è ridotta, attestandosi attorno al 9%, e la velocità del vento moderata, proveniente da Sud Ovest a circa 6,9 km/h.

La mattina si presenta con cielo sereno e temperature che raggiungono i 9,7°C entro le ore centrali. L’umidità si mantiene elevata, attorno al 66%, mentre il vento continua a soffiare moderatamente da direzione variabile.

Nel pomeriggio il meteo rimane stabile con cielo sereno e temperature che toccano un massimo di circa 14,6°C. La copertura nuvolosa è assente e le condizioni di bel tempo favoriscono attività all’aperto.

La sera si presenta con un leggero abbassamento delle temperature, che scendono fino a 8,3°C. Anche in questa fase, il cielo rimane sereno, mantenendo condizioni ideali per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto. La velocità del vento è contenuta, garantendo una serata tranquilla.

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