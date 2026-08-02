Simone Cammarota al Jinju International Youth Creativity.

Biella sarà rappresentata da uno studente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) al Jinju International Youth Creativity Development Camp 2026. Si tratta del programma internazionale promosso dalla Città Creativa UNESCO di Jinju (Corea del Sud) che, dal 21 al 26 agosto 2026, riunirà giovani provenienti dalle città della rete UNESCO Creative

Cities.

Nel corso della settimana i partecipanti prenderanno parte a workshop, attività culturali, lavori di gruppo dedicati ai temi della creatività, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, confrontandosi con studenti universitari coreani e con giovani provenienti da altri Paesi, vivendo un’esperienza internazionale orientata allo scambio di competenze, idee e buone pratiche.

La partecipazione dello studente biellese è resa possibile grazie alla collaborazione tra Jinju Creative City, che sostiene le spese di soggiorno e le attività del programma, e l’Associazione Biella Città Creativa UNESCO, che finanzia il viaggio, confermando l’impegno nel promuovere

opportunità di crescita internazionale per le nuove generazioni.

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore con delega a Biella Città Creativa UNESCO, spiega: “L’iniziativa rappresenta uno degli esempi più concreti del valore della rete UNESCO Creative Cities. Non si tratta soltanto di uno scambio internazionale, ma bensì di un’opportunità per costruire relazioni e portare il punto di vista dei giovani biellesi in un contesto globale. Investire in queste esperienze significa investire nel futuro del nostro territorio: è per questo motivo che, insieme ai componenti dell’Associazione Biella Città Creativa, abbiamo scelto di supportare l’iniziativa. I nostri più vivi complimenti vanno a Simone: essere stato selezionato tra candidature arrivate da studenti di tutto il mondo è motivo di grande orgoglio. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio Biella e l’Italia e che, al suo ritorno, condividerà con noi un bagaglio prezioso di nuove visioni e relazioni”.

Simone Cammarota, lo studente biellese che parteciperà al workshop in Corea, dichiara: “Sono onorato di essere stato selezionato per questa iniziativa di scambio culturale e creativo. Cercherò di portare un pezzetto di Biella in Corea e viceversa”

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