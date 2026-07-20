Siccità, il Piemonte chiede acqua alla Valle d’Aosta e al Canton Ticino.

Siccità, il Piemonte chiede acqua alla Valle d’Aosta e al Canton Ticino

Ormai la siccità è emergenza. E più passano i giorni e più sarà peggio visto che il meteo preannuncia un lungo periodo di caldo estremo. La situazione è tale che la Regione Piemonte ha chiesto per soddisfare le impellenti necessità dell’agricoltura forniture d’acqua alla Valle d’Aosta e persino oltre confine, al Canton Ticino svizzero.

«Il caldo e l’assenza di piogge – ha affermato il governatore Alberto Cirio al termine di una riunione con tutti gli enti interessati – stanno determinando un’emergenza da affrontare con attenzione soprattutto per quanto riguarda l’agricoltura. Su questo non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d’Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l’uso agricolo. Per quanto riguarda l’aspetto idropotabile, ci sono un centinaio i comuni che in questo momento hanno già emanato ordinanze per regolare la gestione dell’acqua, soprattutto nelle frazioni e nei paesi di montagna, dove ci sono località nelle quali già oggi dobbiamo intervenire con le autobotti. Monitoriamo giorno dopo giorno la situazione, pronti ad avviare la richiesta dello stato di emergenza se non dovessero migliorare le condizioni meteorologiche, in accordo con le altre regioni che vivono la nostra stessa situazione, per dare i ristori necessari».

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