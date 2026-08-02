Seguici su

AttualitàValle Cervo

Si trova davanti una moto: motociclista finisce a terra

Paura ieri a Campiglia Cervo

Pubblicato

10 minuti fa

il

scontro tra auto e moto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Incidente ieri pomeriggio a Campiglia Cervo. Un motociclista del Torinese è finito fuori strada. La Yamaha condotta da un uomo del 2003 è finita fuori finendo oltre il guard rail.

Il motocilista ha spiegato di essersi trovato davanti una volpe. E’ riuscito a evitarla perdendo il controllo del mezzo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
1 Commento

1 Commento

  1. steap63

    2 Agosto 2026 at 14:00

    Basterebbe andare piano ma niente da fare…. ma andate in pista se volete correre. Ma qualcuno si decide a fare controlli? Meno male che la volpe si è salvata. Poi forse il titolo è sbagliato….

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *