AttualitàValle Cervo
Si trova davanti una moto: motociclista finisce a terra
Paura ieri a Campiglia Cervo
Incidente ieri pomeriggio a Campiglia Cervo. Un motociclista del Torinese è finito fuori strada. La Yamaha condotta da un uomo del 2003 è finita fuori finendo oltre il guard rail.
Il motocilista ha spiegato di essersi trovato davanti una volpe. E’ riuscito a evitarla perdendo il controllo del mezzo.
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1 Commento
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steap63
2 Agosto 2026 at 14:00
Basterebbe andare piano ma niente da fare…. ma andate in pista se volete correre. Ma qualcuno si decide a fare controlli? Meno male che la volpe si è salvata. Poi forse il titolo è sbagliato….