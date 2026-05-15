Attualità
Si punta la pistola alla tempia: salvato dal carabiniere
L’uomo prima dell’estremo gesto aveva inviato un sms di addio al carabiniere
Si punta la pistola alla tempia: salvato dal carabiniere.
Tragedia sfiorata mercoledì 13 maggio. Un pensionato era in casa con l’intento di suicidarsi. Ma appena prima aveva mandato un sms di addio a un carabiniere suo conoscente. E così il militare che era nei paraggi si è subito recato a casa dell’uomo. Ha sfondato il cancello e la porta dell’abitazione. E’ riuscito a fermare l’anziano prima che esplodesse il colpo. L’uomo, affetto da depressione a causa di una grave malattia che gli è stata diagnosticata di recente, è stato ricoverato. E’ successo a Massino Visconti.
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