Si punta la pistola alla tempia: salvato dal carabiniere.

Tragedia sfiorata mercoledì 13 maggio. Un pensionato era in casa con l’intento di suicidarsi. Ma appena prima aveva mandato un sms di addio a un carabiniere suo conoscente. E così il militare che era nei paraggi si è subito recato a casa dell’uomo. Ha sfondato il cancello e la porta dell’abitazione. E’ riuscito a fermare l’anziano prima che esplodesse il colpo. L’uomo, affetto da depressione a causa di una grave malattia che gli è stata diagnosticata di recente, è stato ricoverato. E’ successo a Massino Visconti.

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