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Si inizia con il sole, ma dopo arriva la pioggia
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno
Si inizia con il sole, ma dopo arriva la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Si inizia con il sole, ma dopo arriva la pioggia
Nella notte il Biellese si trova sotto l’influenza di leggeri fenomeni di pioggia. Le temperature si attestano intorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che varia dal 10% al 75%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, prevalentemente da ovest.
La mattina porta un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo risulta sereno o con poche nuvole, con temperature che salgono fino a 29,8°C. L’umidità si abbatte il vento si presenta leggero, contribuendo a rendere la giornata più piacevole.
Nel pomeriggio, si assiste a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventa completamente coperto. Le temperature rimangono stabili attorno ai 27°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenta, portando a una sensazione di caldo più intensa.
La sera infine porta un ritorno della pioggia leggera, con temperature che scendono intorno ai 19°C. Le condizioni meteo rimangono instabili, con una copertura nuvolosa persistente e un aumento della velocità del vento.
Le previsioni del tempo evidenziano quindi una giornata caratterizzata da un inizio soleggiato e un finale piovoso, tipico di questa stagione.
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