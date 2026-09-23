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Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno: tre incontri dedicati nel Biellese

“Il Tavolo intersettoriale primi 1.000 giorni” dell’ASL BI ha un programma di attività per donne in gravidanza, neomamme, genitori e nonni con bimbi nei primi mille giorni

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La dottoressa Antonella Bertola
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In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, che ricorre da giovedì 1 ottobre a mercoledì 7 ottobre, l’ASL BI ha organizzato tre giornate di eventi, in collaborazione con Consorzio I.R.I.S., Cissabo, Cooperativa Tantintenti, i Comuni di Occhieppo Superiore, Cavaglià e Valdilana, le Biblioteche Comunali di Biella, Cavaglià e Cossato, Gomitolorosa Ente Filantropico e Cuore di Maglia ODV.

La Settimana Mondiale per l’allattamento al seno (SAM) è una ricorrenza internazionale che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e generare sostegno per l’allattamento materno. Il tema della SAM viene scelto ogni anno dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) e quest’anno è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”, così tradotto in italiano e promosso dal Movimento Allattamento Materno Italiano.

La dottoressa Antonella Bertola

Ogni appuntamento affronterà tematiche relative ai primi 1.000 giorni, ovvero a quel periodo che va dal concepimento fino ai due anni di età del bambino. Future mamme, mamme, papà e nonni saranno protagonisti e parte attiva di ogni giornata attraverso attività che saranno occasione di scoperta e riflessione.

Le giornate in programma sono l’esito del “Tavolo intersettoriale primi 1.000 giorni”, un gruppo di lavoro che coinvolge diverse specialità aziendali insieme ad enti e associazioni del territorio, coordinato dalla dottoressa Antonella Bertola, pediatra S.C. Neuropsichiatria infantile ASL BI e Referente locale Programma libero “Primi 1.000 giorni” e dalla dottoressa Milena Vettorello, medico ASL BI e Referente aziendale per la promozione della salute.

In questa edizione si è voluto puntare su una maggior vicinanza e capillarità rispetto al territorio, organizzando tre giornate di attività in altrettanti Comuni diversi.

La dottoressa Milena Vettorello

Tre giornate a ingresso libero

Il programma

Il programma della SAM 2026 si articola su tre giornate ad ingresso libero e svolte all’aperto, in location che favoriscono il contatto con la natura. In caso di maltempo le attività saranno trasferite in luoghi al chiuso presso gli stessi indirizzi:

  • Giovedì 1 ottobre, dalle ore 16.30 alle 19.00 presso Villa Mossa a Occhieppo Superiore;
  • Sabato 3 ottobre, dalle ore 10.00 alle 13.00 presso il Santuario della Brughiera di Valdilana;
  • Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 16.30 alle 19.00 presso Villa Salino a Cavaglià.

Ogni incontro prevede informazioni, consigli pratici e dialogo con gli esperti su:

  • Il latte materno: primo alimento dell’umanità!
    Come avviare, sostenere e rafforzare la salute del neonato attraverso un gesto naturale, con un grande valore biologico.
    A cura delle ostetriche dei consultori familiari di Biella, Cossato, Cavaglià e dei pediatri ospedalieri ASL BI;
  • So…stare?
    Sostenere l’allattamento e migliorare la comunicazione tra mamma, papà e nonni per vivere al meglio i primi 1000 giorni.
    A cura della Neuropsichiatria infantile ASL BI, Cooperativa Tantintenti e Centro per le famiglie IRIS Il Patio;
  • Mangiare meglio, mangiare insieme
    Io mangio come voi… ma voi come mangiate?
    A cura dei Pediatri di Libera Scelta.
  • Casa a misura di bambino
    Riconoscere i pericoli.
    A cura dei pediatri ASL BI;
  • Allattare… mi è permesso?
    Tutele, diritti e permessi per l’allattamento e la conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro.
    A cura degli Assistenti sociali ASL BI.

Sanò: “La promozione della salute materno-infantile è una tematica prioritaria per l’Asl”

«La promozione della salute materno-infantile, attraverso il sostegno alla maternità, all’allattamento e al puerperio, è una tematica prioritaria che l’ASL di Biella, con questa iniziativa, ha voluto portare ancora più vicino alle comunità del nostro territorio – ha commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò –. Un ringraziamento per l’organizzazione della Settimana mondiale va alle équipe aziendali impegnate nel “Tavolo intersettoriale primi 1.000 giorni” e agli enti e alle associazioni che collaborano in rete».

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